Сотрудники ДБР вместе с СБУ задержали украинца, который помогал оккупантам на Херсонщине.

Сотрудники ДБР (Государственного бюро расследований) осуществили задержание коллаборанта, который сначала работал на оккупантов в Херсоне, а затем пытался вступить в Вооруженные силы Украины (ВСУ). Детали о его злодеянии и задержании сообщили в пресс-службе ДБР.

Соединив усилия с СБУ (Служба безопасности Украины), сотрудники ДБР сообщили о подозрении кинологу исправительной колонии, расположенной в Голой Пристани Херсонской области.

После оккупации города, он решил оставить заработок и согласился работать на оккупантов, приняв должность старшего инструктора – кинолога в исправительном заведении. Его задачей было обеспечение работы кинологического центра, дрессировка собак, охранявших территорию колонии, за что он получал зарплату в рублях от оккупантов.

После 4 месяцев работы на стороне окупантов, мужчина решил вернуться на контролируемую территорию Украины. Он прошел путь через Крым и страны Балтии, перебравшись в Бровары, что возле Киева. По оперативным данным, он ясно декларировал намерение вступить на военную службу в ВСУ и искал возможность реализовать это желание.

В ходе расследования будет проверяться, с какими целями он планировал присоединиться к украинской армии.

Кинологу было доложено о подозрении в коллаборационной деятельности (часть 7 статьи 111-1 Уголовного кодекса Украины). По этому закону предусмотрено наказание – лишение свободы на срок до 15 лет.

Суд также установил меру пресечения в виде содержания под стражей. Организацию процессуального руководства осуществляет Тернопольская областная прокуратура.

Последние новости Украины:

Напомним, СБУ провели массовую облаву в Днепре, что известно об операции.

Как сообщала Politeka, украинец шпионил за ВСУ, которые готовились к наступлению.

Также писала Politeka, Служба безопасности Украины задержала бойца ВСУ.