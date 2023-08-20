За преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до восьми лет в тюрьме.

Правоохранители совместно с оперативниками задержали должностного лица и двух сотрудников коммунального предприятия в Чернигове. Подробности громкого дела сообщили в пресс-службе Нацполиции.

Полицейские, в результате досудебного расследования, установили, что чиновник коммунального предприятия, подчиненного Черниговскому городскому совету, совместно с двумя сотрудниками систематически присваивали дизельное топливо.

Чиновник, используя свое служебное положение, имел возможность получать топливо на автозаправочной станции по топливной карте. Злоумышленник подкупал одного из сообщников для перевозки горючего к месту хранения, в то время как другой сообщник реализовывал его в розницу.

Вместе с тем, преступникам удалось присвоить дизельное топливо, принадлежащее коммунальному предприятию, на сумму свыше миллиона гривен.

Все трое были сообщены о подозрении о совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата или завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, если это совершено в больших размерах или в условиях военного или чрезвычайного положения).

За преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до восьми лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

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