За их преступление обоим грозит наказание до 8 лет лишения свободы.

Сотрудники Государственного бюро расследований (ДБР) раскрыли преступную деятельность заместителя начальника одного из районных управлений Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в Кировоградской области. Детали сообщили в пресс-службе ДБР.

Подозреваемый, работающий спасателем, оказывал помощь заинтересованным лицам в получении группы инвалидности для членов семей мужчин, намеревавшихся избежать призыва. В обмен на выплату в размере 8 тысяч долларов США, спасатель обещал оказать влияние на должностных лиц для решения этого вопроса.

В одном из фиксированных эпизодов подполковник службы гражданской защиты предложил своему клиенту использовать "знакомых" врачей для оформления инвалидности для его здоровой жены. Чтобы сохранить конспирацию, он привлек к этому делу своего брата, бывшего правоохранителя, через которого проводились финансовые транзакции.

Во время получения очередной партии средств, работники ДБР задержали обоих братьев "на горячим". Решается вопрос о сообщении задержанным лицам о подозрении в злоупотреблении влиянием (часть 3 статьи 369-2 Уголовного кодекса Украины) и избрании мер пресечения.

Указанная статья предусматривает наказание до 8 лет лишения свободы. Также проверяется информация по другим подобным случаям, связанным с предоставлением инвалидности по указанной схеме.

Надзор за расследованием возложен на Кировоградскую областную прокуратуру.

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