Виновнику может быть наложено наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до семи лет.

Полицейские, действующие под руководством управления стратегических расследований в Закарпатской области, совместно со следователями районного отдела областной полиции раскрыли незаконную схему наживы на авто, которые должны были поступить бойцам ВСУ. Подробности сообщили в пресс-службе Нацполиции.

В ходе расследования установлено, что 43-летний житель Закарпатской области ввез автомобиль на территорию Украины по упрощенной процедуре.

Согласно декларации, где были указаны товары, считавшиеся гуманитарной помощью, это автотранспортное средство было передано немецким волонтерам через один из украинских благотворительных фондов для Вооруженных сил. В ходе расследования было задокументировано несколько случаев незаконной продажи автомобилей, импортированных с нулевым растаможиванием для нужд армии.

В ходе проведения оперативных мероприятий у задержанного изъято 5800 долларов США, которые он получил в качестве оплаты за продажу автомобиля. Также ранее он совершил продажу другого автомобиля от благотворителей гражданам за 4 тысячи долларов США.

Основываясь на собранных доказательствах, фигуранту было поставлено в известность о подозрении в совершении незаконного использования гуманитарной помощи, благотворительных взносов или безвозмездной помощи с целью получения прибыли в большом размере во время военного положения.

Согласно предусмотренной статьей санкции, виновник может быть наложен наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на длительный срок, а также может быть осуществлена ​​конфискация имущества.

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