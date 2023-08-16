Следует отметить, что цены на продукты в Украине постоянно меняются. Во время сезонности большинство продуктов, в частности, арбузы и малина дешевеют на украинском рынке. Минимальная цена за килограмм этих товаров составляет 50 гривен, в то время как максимальная – 90 гривен.
Основная причина падения цены на малину – значительное увеличение ее предложения из местных садоводств. Согласно ежедневному мониторингу, украинские фермеры продают свежую малину по цене 50-90 гривен за килограмм, что в среднем на 20% дешевле, чем цены на конец прошлой недели.
Следует напомнить, что на прошлой неделе предложение малины на рынке было ограниченным, и цены продолжали расти. Однако на этой неделе большинство производителей приступили к сбору урожая малины, что привело к увеличению предложения и снижению цены. Прогнозы на дальнейшие цены радуют.
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Следовательно, по прогнозам цены на малину продолжат снижаться, поскольку растет количество этой ягоды от местных производителей. Стоит отметить, что цены на малину в Украине уже в среднем на 30% ниже, чем в прошлом.
Стоит отметить, что по окончании периода дешевого продовольствия цены в Украине скоро поползут в гору. В частности, стоимость импортируемых продуктов будет оставаться достаточно высокой.
Источник: EastFruit.
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