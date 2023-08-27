Украинец более 20 раз уезжал за границу со справкой о непригодности к службе, которую нашел в интернете.

Житель Волыни скачал из интернета бланк справки военно-врачебной комиссии, где были печати.

Об этом говорится в материалах суда.

Муж распечатал ее на цветном принтере и внес в бланк свои анкетные данные, а недостоверные сведения о непригодности к военной службе.

Также в справке была ложная информация об исключении мужчины из военного учета, подтвержденной поддельной подписью председатель и секретарь ВЛК.

Мужчина в течение полугода уезжал за границу, с июня 2022 года по декабрь 2022 года.

Сообщается, что мужчина признал виновность в совершении уголовных проступков, предусмотренных ч.1 ст. 358 и ч. 4 ст. 358 УК Украины.

7 августа Владимир-Волынский суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 8500 (восемь тысяч пятьсот) гривен.

Источник: Українські Новини.

Недавно стало известно, что представитель ТЦК входил в сговор с врачами ВЛК, которые имели возможность влиять на решение о пригодности мужчин к военной службе.

Эти организованные лица незаконно предлагали достичь положительных решений военной комиссии по исключению возможных призывников из списков военного комиссариата по выдуманным причинам здоровья.

Кроме того, уклоняющимся выдавались справки о непригодности для последующей службы в Вооруженных силах Украины. Стоимость так называемого «пакета услуг» составляла около 4500 долларов США или около 170 тысяч гривен.

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