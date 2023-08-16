По данным следователей, она в запрещенной в Украине соцсети публиковала посты, где оскорбляла украинцев и не только.

В городе Львов обнаружили женщину, подозреваемую в содействии российской федерации. По расследованию правоохранителей, она использовала запрещенную в Украине социальную сеть для размещения сообщений, поддерживаемых российскими военными.

Об этом сообщили в пресс-службе Львовской областной прокуратуры.

Согласно полученным данным, с июня 2022 года женщина размещала на своей странице в соцсети Вконтакте сообщения, гласившие об оправдании действий российских военных. Она много раз публиковала контент, где выражала негативное отношение к украинским военным, называя их "нелюдьми" и обвиняя в преступлениях против мирных граждан, включая пытки и убийства.

Также она писала публикации, где унижал уникальность украинской нации. Женщина использовала презрительную лексику, называя украинский язык "хрюкомовой", а украинцев - свиньями. Кроме того, в ее постах можно было заметить гиперболизированное изображение российской федерации как величественного государства, которое должно быть удостоено "величайшего парада".

Полиция сообщила о подозрении женщине в совершении целенаправленных действий с целью поджога национальной розни и оправдания военной агрессии российской федерации против Украины, а также глорифификации лиц, принявших участие в этих действиях (согласно пункту 1 статьи 161, пунктам 2 и 3 статьи 43). Уголовный кодекс Украины).

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