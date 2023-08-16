Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что СБУ задержала двух чиновниц, которые оправдывали войну рф против Украины.

Виталий Ким в своем Telegram-канале разместил сообщение от прессслужбы СБУ о том, что в Николаеве задержали двух должностных лиц облэнерго, которые ждали российских оккупантов и отрицали существование Украины.

Злоумышленницами оказались председательница одного из подразделений АО «Николаевоблэнерго» и ее заместительница, которые во время общения с коллегами отвергали существование Украины как государства, а также заявляли, что надеются на захват рф всей территории Украины.

Кроме того, по данным Службы безопасности, задержанные публично оправдывали ракетные удары по Одессе и призвали к массовому убийству украинцев, защищающихся от российского вторжения. Они выражали надежду на скорый захват Киева, Донбасса и Николаевской области, давая собственные прогнозы относительно "сроков" оккупации.

Следователи Службы безопасности сообщили обеим фигуранткам о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии рф против Украины).

Задержанным чиновницам «Николаевоблэнерго» грозит наказание в виде до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества. В настоящее время решается вопрос о мере пресечения злоумышленницам в виде содержания под стражей.

Последние новости Украины:

Напомним, СБУ провели массовую облаву в Днепре, что известно об операции.

Как сообщала Politeka, украинец шпионил за ВСУ, которые готовились к наступлению.

Также писала Politeka, Служба безопасности Украины задержала бойца ВСУ.