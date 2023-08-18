Разоблачены пять участников организованной группы, завладевшие земельными участками под Киевом.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Аферисты присвоили более 1200 га земель под Киевом с ущербом государству около 1,8 млрд гривен.

Среди подозреваемых бывший заместитель руководителя ГП "Главный научно-исследовательский и проектный институт землеустройства" - организатор схемы, двое бывших должностных лиц ГУ Госгеокадастра в Киевской области - исполнители преступления.

А также два физических лица, связанных с бывшим руководством Госгеокадастра – это пособники.

Сообщается, что в 2018-2019 годах организатор, имея влияние на должностных лиц Главного управления Госгеокадастра в Киевской области и связи с чиновниками в разных сферах, разработал схему завладения землями.

Делок привлек других соучастников, которые, среди прочего, подыскивали участников АТО, имеющих право на безвозмездные земельные участки на территории Киевской области.

Детективы и прокуроры установили эпизоды преступной деятельности, а именно завладение почти 920 гектаров государственной земли в Фастове и около 284 гектаров ГП "Пуща-Водица" вблизи Киева.

Действия лиц квалифицированы по ч.5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 УК Украины.

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