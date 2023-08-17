Виталий Ким рассказал о масштабной схеме заработка на уклонистах в психбольнице на Николаевщине.

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким в своем Telegram-канале разместил сообщение от пресс-службы Государственного бюро расследований о разоблачении масштабной коррупционной схемы на оформлении фальшивых медицинских справок о непригодности к военной службе в Николаевском областном центре психического здоровья.

По данным ГБР, организатором этой схемы оказался директор медицинского учреждения, который также привлек к преступной деятельности подчиненных врачей, которые оформляли "липовые" справки, а также правоохранителя, ответственного за привлечение клиентов.

Медицинские справки, содержащие вымышленные психические болезни и использовавшиеся для снятия с военного учета, стоили 1,5 тысячи долларов. Ежемесячный доход фигурантов схемы составлял более 100 тысяч долларов.

Сотрудники ГБР с поличным задержали правоохранителя, когда тот передавал фальшивые справки и получал плату за них.

Директору медучреждения и правоохранителю собираются объявить о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом). Согласно этой статье, злоумышленникам может грозить лишение свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества.

Во время обысков по месту жительства и работы задержанных сотрудники ГБР изъяли документы и средства связи, подтверждающие преступную деятельность. Следователи также пытаются установить других участников схемы, в частности, врачей, которые выписывали фальшивые медсправки.

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