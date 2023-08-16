Некоторым гражданам Украины, имеющим право на получение пособия по выплате за жилье и коммунальные услуги, может быть назначена "нулевая субсидия". Однако в этом случае не стоит беспокоиться. Об этом сообщили в Пенсионном фонде Украины. Там также объяснили, кто из украинцев может получить ее.

Жилищная субсидия предоставляется, если существует расхождение между суммой оплаты жилищно-коммунальных услуг и размером обязательного платежа. Последний определяется для каждой семьи индивидуально, учитывая общий доход домохозяйства.

Как сообщает Пенсионный фонд Украины - в случае если результат расчета окажется нулевым или отрицательным, размер субсидии составит 0,00 гривен.

Это указывает на то, что сумма уплаченных платежей за коммунальные услуги не превышает обязательный платеж. "Нулевая субсидия" часто может быть назначена в летние месяцы или до октября, пока в Украине не стартовал отопительный сезон.

Важно отметить, что жилищная субсидия является направленной помощью, предоставляемой членам семей для покрытия расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг и управления многоквартирными домами. А также субсидия предоставляется на покупку печного бытового топлива, сжиженного газа и твердого топлива.

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Напомним, на фоне повышения тарифов на электроэнергию в Украине максимально изменятся правила выплаты субсидии.

Как писала Politeka, в ПФУ дали разъяснение, какими будут субсидии из-за новых тарифов на электричество.

Также Politeka сообщала, украинцы имеют право на денежную помощь на оплату коммуналки, но некоторых могут заставить вернуть субсидии.