Благодаря помощи партнеров, части украинцев доступны гуманитарная и денежная помощь. Но получить их могут не все.

Наши военные мужественно защищают Украину, во время выполнения боевых задач многие получили ранения, контузии и даже тяжелые увечья. Учитывая это, государство предусмотрело возможность единовременной денежной помощи в размере 700 тысяч гривен.

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Получить эту денежную помощь могут военные, которые:

  • получили увечье во время боевого задания;
  • получили травмы при исполнении военной службы;
  • стали инвалидами по болезни или несчастному случаю во время службы;
  • были травмированы и частично утратили трудоспособность.

Размер денежной помощи для военных, ставших инвалидами, зависит от нескольких факторов, таких как степень увечья или ранения, время и место их получения.

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В зависимости от обстоятельств размер денежной помощи может выглядеть так:

  • 300 прожиточных минимумов (776 700 гривен) для военных, получивших ранения, увечья или инвалидность II группы во время боевых действий;
  • 90 прожиточных минимумов (233 010 гривен) для тех, кто стал инвалидами по болезни или несчастному случаю во время службы;
  • 70 прожиточных минимумов (181 230 гривен) для военных, которые получили травмы и частично потеряли трудоспособность (после прохождения медицинской комиссии или подтверждения факта травмирования);
  • 50 прожиточных минимумов (129 450 гривен) для срочников, резервистов и военнообязанных, которые получили травмы во время службы.

Эта денежная помощь призвана признать важный вклад и жертвы, которые вносят военные во время защиты Украины.

Источник: ТСН.

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