Банда рэкетиров «выбивала» с людей несуществующие долги, одной из их жертв стал военнослужащий ВСУ.

На территории Житомирской области задержана банда рэкетиров, которые «выбивали» деньги с военнослужащего ВСУ и угрожали его беременной жене. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

По данным расследования, каждый день представители этой преступной группы требовали значительные денежные суммы от своих жертв, придумывая надуманные поводы или специально провоцируя конфликтные ситуации.

Если пострадавший отказывался платить, члены банды похищали его и удерживали в специально обустроенных застенках в Коростышеве. Там жертвам наносили жестокие побои и мучили их. В дополнение, проверяются данные о возможном надругательстве рэкетиров над несколькими женщинами.

СБУ зафиксировала, что члены банды требовали 190 тысяч гривен от военнослужащего боевой бригады, которая сейчас выполняет задание на передовой, угрожая нанести вред его беременной жене, а затем и убить ее.

СБУ удалось задержать двух лидеров и шесть активных участников группировки, когда они пытались получить часть вымогаемых денег от потерпевшего.

Выяснилось, что организаторами банды были два местных уголовника. Они привлекли своих знакомых, которые уже были судимы за особо тяжкие преступления.

В ходе обысков по месту жительства и в авто задержанных обнаружили большую сумму наличных, незарегистрированные боевые средства поражения, кастеты, биты и холодное оружие, списки лиц, пострадавших от действий банды, а также банковские карты и мобильные телефоны.



Злоумышленникам светит до 12 лет заключения.

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