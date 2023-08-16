21 октября 2022 года в Голосеевском районе Киева между водителем автомобиля Hyundai, который стал пострадавшим, и водителем автомобиля Lexus возник спор по поводу первоочередности проезда. Во время конфликта пассажиры Lexus избили водителя Hyundai. В дальнейшем водитель автомобиля Lexus открыл огонь по пострадавшему, после чего он и его сообщники скрылись.

Военный позже скончался от полученных травм. Как сообщила прокуратура 16 августа, Голосеевский районный суд Киева принял циничное решение относительно задержанных.

Так, Голосеевский районный суд Киева решил разрешить задержанным по делу об убийстве военного Алексея Щербины, добровольца батальона "Свободы", выйти под залог.

Суд полностью удовлетворил ходатайство прокуратуры и отправил фигурантов под стражу до 12 октября. В то же время для двух обвиняемых разрешил внести более 800 тысяч гривен залога.

Прокуратура намерена обжаловать это решение суда. Они отметили, что на протяжении всего рассмотрения дела, как на досудебном этапе, так и на суде, они поддерживали позицию по содержанию всех фигурантов под стражей без возможности внесения залога.

Прокуратура также отметила, что из-за использования насилия во время преступления суд должен был удержать обвиняемых без возможности выхода под залог согласно пункту 4 статьи 296 Уголовного кодекса Украины.

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