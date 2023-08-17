Есть подход, который позволяет людям самостоятельно повлиять на размер своей пенсии.

Любой украинец может поднять пенсию на 50%. Согласно действующему законодательству Украины, каждый гражданин имеет возможность увеличить размер своей пенсии, если он решит выйти на пенсию позже, чем имеет право по возрасту.

Об этом говорится в статье 29 Закона "Об общеобязательном пенсионном страховании".

По статье 29 Закона "Об общеобязательном пенсионном страховании" в случае отсрочки пенсионного возраста размер выплаты может возрастать в зависимости от продолжительности отсрочки:

Если отсрочить пенсию на период до 5 лет, то за каждый месяц без пенсии размер выплаты возрастает на 0,5%. Если отсрочить пенсию на период от пяти лет, то каждый месяц без пенсии размер выплаты увеличивается на 0,75%.

Это означает, что, например, если гражданин решит выйти на пенсию на 5 лет и 7 месяцев позже, его пенсионные выплаты могут увеличиться примерно на 50%. Такой подход позволяет людям самостоятельно повлиять на размер своей пенсии, в зависимости от того, сколь долго они продолжают работать.

Важно отметить, что Министерство социальной политики планирует сохранить размер пенсий в 2024 году. Однако нет уверенности, что будет проведена индексация пенсий в соответствии с законодательством. Это связано с тем, что во время военного положения правительство может принять решение не проводить индексацию.

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