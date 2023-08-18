Мобилизация в Украине продолжена, тем временем в Закарпатье мужчина отказался от призыва и назвал весомую приичную, однако суд вынес ему приговор.

Мобилизация в Украине будет продолжена, президент подписал законы о продлении действия военного положения и общей мобилизации в Украине на 90 суток, то есть до 15 ноября 2023 года.

Недавно стало известно, что на Закарпатье мужчина отказался от мобилизации, потому что у него двое детей.

В Закарпатской области мужчина также добавил, что волнуется за свою жизнь.

Об этом говорится в приговоре Мукачевского районного суда Закарпатской области.

Призывником является уроженец Новой Каховки в Херсонской области, у него жена, они воспитывают двоих детей.

Мужчину 29 марта 2023 признали годным к службе и выдали повестку в разгар мобилизации в Украине, но в военнослужащий он не пришел.

На суде мужчина вину признал и заявил, что отказался от мобилизации в Украине, потому что "боится за свою жизнь, потому что у него на содержании и воспитании есть двое малолетних детей".

Суд признал мужчину виновным по ст. 336 УК Украины и приговорил к трем годам лишения свободы, но судья заменил срок на один год испытательного.

"К этому времени Человек мог иметь в стране только человеческие права, а уже и их отбирают. Спасибо за такую ​​мотивацию для нас молодых людей",

"Нужно вручить по бумажечки судьям и депутатам...",

"Вообще крыша едет в этой стране! Только здесь можно получить срок (хоть и условный) за то, что у тебя есть дети!! Я так понимаю это такая государственная программа по стимулированию рождаемости",

"Это еще в начале войны люди шли, и каждый испытывал потребность в защите родной земли, а сейчас каждый испытывает большую потребность защититься и защитить семью от чиновников и их произвола, потому что известно, что пока защитники защищают страну, их карточки заблокировали на имущество наложили аресты", - жалуются в комментариях к новости украинцы.

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