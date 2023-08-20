Сотрудник учреждения попал в скандал и ответил, что не обязан "выполнять приказы" и подстраиваться под клиентов.

В городе Харьков произошел инцидент, когда сотрудник одной из пиццерий отказался общаться на украинском языке. Основанием для такого отказа было то, что его, по его словам, понимают на русском языке.

Эту ситуацию опубликовал журналист Константин Андриюк в сети Telegram.

Замечено, что заказывавший еду мужчина спросил работника пиццерии, почему он общается с клиентами на русском языке. Претензия состоялась из-за того, что сотрудник не желал подстраиваться под пожелания клиентов.

Работник заведения объяснил, что он не чувствует обязанности "выполнять директивы" и адаптироваться под требования клиентов. В то же время он отметил, что, по его словам, разговаривает на украинском языке с клиентами, а с курьерами выбирает общаться так, как ему удобно.

"Это очень нужно? Я должен ваши приказы выполнять? С человеком могу поговорить на украинском если попросят, но мое желание должно быть. Но с вами я не хочу. Вы не клиент, вы доставщик, курьер", – заявил работник пиццерии.

В комментариях украинцы возмутились поведением мужчины и раскритиковали его. При этом многие напомнили, что носители русского языка из России, ежедневно обстреляют ракетами Харьков:

"Такие люди вызывают у меня подозрение и большое недоверие. Что они делают здесь, в моем городе? Кто они? Не работают ли он на рф?", "Оно тупое и отвратительное", "Он нарушает закон Украины, прямо обязывающий его обслуживать клиента на государственном языке!", "Как это на работе не обязан выполнять приказы руководства? может просто приказа такого не было?".

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Напомним, что языковый скандал разгорелся на курсах, обе стороны конфликта эмоционально высказались.

Кроме того Politeka писала, харьковчанину не понравился язык прохожего в Мукачево, видео драки.

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