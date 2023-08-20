Чиновника ТЦК подозревают в вырубке деревьев в заповеднике.

У подозреваемого не было лесорубного билета, однако он вырубил в ландшафтном парке «Надслучанский» госпредприятия «Леса Украины» осину и березу более чем на 147 тысяч гривен.

Как сообщили в Специализированной прокуратуре в сфере обороны Западного регуона, срубленные деревья он привез домой, заготовил и намеревался использовать в своих целях.

Правоохранители изъяли незаконно полученную лесопродукцию у чиновника ТЦК.

Сейчас известно, что решается вопрос об избрании подозреваемого меры пресечения.

Так, известно, что сообщено о подозрении должностному лицу территориального центра комплектования и социальной поддержки по факту незаконной рубки леса (ч. 4 ст. 246 УК Украины).

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, недавно в Хмельницкой области представитель ТЦК входил в сговор с врачами ВЛК, которые имели возможность влиять на решение о пригодности мужчин к военной службе.

Эти организованные лица незаконно предлагали достичь положительных решений военной комиссии по исключению возможных призывников из списков военного комиссариата по выдуманным причинам здоровья.

Кроме того, уклоняющимся выдавались справки о непригодности для последующей службы в Вооруженных силах Украины. Стоимость так называемого «пакета услуг» составила около 4500 долларов.

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