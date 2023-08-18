Власти Киева планируют увеличить стоимость проезда в общественном транспорте столицы. В настоящее время цена на проезд держится на уровне 8 гривен. О подорожании объявил Руслан Кандибор, директор департамента транспортной инфраструктуры КГГА.

По словам Кандибора, первоочередной задачей является увеличение тарифа с 8 до 30 гривен, а затем приступить к модернизации общественного транспорта. После этого планируется заменить все приватные маршруты на коммунальные трассы.

Совместно с повышением стоимости проезда городские власти планируют заменить маршрутки на троллейбусы с автономным ходом. Этот переход возможен только при увеличении стоимости проезда для пассажиров.

Кандибор подчеркнул, что на первый план нужно поставить троллейбусы с автономным ходом, поскольку их запуск не требует значительных финансовых затрат на строительство контактной сети. По его словам, запуск большего количества троллейбусов в Киеве будет способствовать улучшению экологической ситуации.

"Мы планируем соединить левый и правый берега Киева с помощью троллейбусов с автономным ходом. Расстояние между маршрутами составляет 11 километров. Троллейбусы могут преодолеть это расстояние, проезжая часть пути без проводов", - пояснил он.

Благодаря таким троллейбусам можно будет расширить маршруты до Коцюбинского, Броваров, Бучи и других направлений.

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