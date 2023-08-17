Рассказываем подробнее о том, кто из украинцев может получить денежную помощь ООН.

Некоторые украинцы могут получить дополнительную денежную помощь от Организации Объединенных Наций (ООН). Этот шаг касается конкретных групп граждан.

Информацию об этом предоставил Тарас Мельничук, представитель Кабинета Министров в Украинской Верховной Раде, через свой канал в мессенджере Telegram.

По его сообщению, правительство поддержало инициативу Министерства социальной политики по совместной реализации проекта по дополнительной социальной поддержке пенсионеров через Всемирную продовольственную программу ООН. Это касается пенсионеров, проживающих на территориях, где продолжаются активные военные действия или возможные боевые конфликты.

Этот проект предусматривает механизм выплаты дополнительной денежной помощи за счет средств Всемирной продовольственной программы ООН пенсионерам, включая внутренне перемещенные лица, проживающие на территориях, где продолжаются активные военные действия или возможные боевые конфликты.

Получатели денежной помощи должны соответствовать следующим трем критериям:

Проживать на территориях с активными или возможными боевыми действиями, включая внутренне перемещенные лица. Получать пенсию меньше 3000 гривен. Не получать дополнительную денежную помощь от международных организаций начиная с 1 марта после заполнения заявления на платформе "Помощь", а также государственную помощь на проживание для внутренне перемещенных лиц.

Размер денежной помощи будет исчисляться как разница между 3000 гривен и размером пенсионной выплаты, но она не может быть меньше 100 гривен.

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