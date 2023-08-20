Прокуроры доказали, что в середине июня прошлого года, когда Изюм был оккупирован российскими силами, местный житель начал сотрудничать с оккупантами.

Суд назначил наказание 39-летнему жителю Изюма, Харьковской области, действовавшему в составе псевдополиции во время оккупации города. Мужчину признали виновным в коллаборационной деятельности.

Об этом подробнее сообщили в Офисе генерального прокурора.

Прокуроры доказали, что в середине июня прошлого года, когда Изюм был оккупирован российскими силами, местный житель начал сотрудничать с оккупантами.

Его назначили в "полицейскую патрульно-постовую службу" в созданном российскими оккупантами "Изюмском районном управлении полиции". Мужчина осуществлял охрану административного здания этой псевдополицейской организации в рабочие дни с 9.00 до 17.00, а выходных с 9.00 до 14.00. Он также регистрировал посетителей в специальном журнале и сдавал украинских патриотов.

Под прикрытием "полицейского" он получал зарплату и гуманитарную помощь от оккупантов. Размер этого пособия составлял 10 тысяч российских рублей.

После деоккупации города этого сообщника оккупантов разоблачили правоохранители. На суде он не признал свою вину, утверждая, что был вынужден принять должность "правоохранителя" под давлением. Он утверждал, что русские военные угрожали ему физической расправой и насилием.

Так, он получил 12 лет лишения свободы. Кроме того, его имущество было конфисковано, а также было ограничено право занимать должности в правоохранительных органах на 10 лет.

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