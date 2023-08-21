Комментаторы выразили мнение, что этим скульптурам нет места в парке, особенно для детей.

В рамках Львовской недели скульптуры на территории Стрыйского парка установят восемь фигур из серого гранита, добытого из украинских карьеров. Эти скульптуры останутся на территории парка до 24 ноября, но местные жители выразили недовольство такими произведениями искусства и выразили критику по поводу их вида в сети.

По сообщению пресс-службы Львовского городского совета, некоторые из этих скульптур являются абстрактными символами, а другие продолжают классическую художественную тему.

Скульптурный маршрут создан на основе произведений Художественного объединения "Красное Черное". Официальное открытие этого маршрута намечено на пятницу, 18 августа.

Однако в социальных сетях возникла контроверзия по поводу новых скульптур в парке. Пользователи отметили, что вместо этого искусства лучше бы украсить парк новыми растениями, фонтанами или создать развлекательные зоны для горожан.

"Больше в мире нет ничего интереснее? О, мало нам того безобразного Арбитриума. Еще другую диковинку подвезли во Львов…. В Стрыйский парк! 8 скульптур одна другой хуже. И не надо о боде позитив толкать. Это о другом. Современное искусство? Народ , включайте критическое мышление", - пишет в Facebook фотограф Наталья Вовк.

Комментаторы также выразили мнение, что этим скульптурам нет места в парке, особенно для детей.

"Ну нет больше, где поставить? Пусть себе во дворе поставят? Почему дети должны на это смотреть?", "Наверное, эту гадость в парке ставить, где дети гуляют?"

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