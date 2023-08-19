В селе Озерная молодой человек обнаружил вблизи дошкольного учреждения скутер Honda.
Парень решил его угнать, он увидел ключи в замке зажигания, завел мотороллер и поехал им в другую деревню.
Как сообщает полиция Киевщины, 26-летний мотокрадия был оперативно найден.
Следователи задержали его и поместили в изолятор временного содержания.
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Пока известно, что молодой человек имеет статус обвиняемого в подобном уголовном правонарушении, который совершил несколько лет назад.
По факту угона транспортного средства, по процессуальному руководству Белоцерковской окружной прокуратуры, фигуранту сообщили о подозрении [ч.1 ст.289 УКУ].
Молодому человеку грозит до 5 лет за ограничение свободы.
Недавно сообщалось, что полиция Киевской области задержала правонарушителя, поджигавшего автомобили.
8 августа в Бучанское управление полиции Киевщины обратилась украинка.
Как сообщает полиция Киевщины, женщина сообщила о возгорании автомобилей Mitsubishi и Kia, принадлежащих членам ее семьи в селе Мирча.
"К счастью, владельцы вовремя заметили пожар, и огонь частично повредил имущество", - говорится в сообщении.
Полицейские оперативно разыскали поджигателя. Злоумышленником оказался 23-летний родственник заявительницы.
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