Молодой человек вблизи дошкольного учреждения увидел скутер и решил его похитить.

В селе Озерная молодой человек обнаружил вблизи дошкольного учреждения скутер Honda.

Парень решил его угнать, он увидел ключи в замке зажигания, завел мотороллер и поехал им в другую деревню.

Как сообщает полиция Киевщины, 26-летний мотокрадия был оперативно найден.

Следователи задержали его и поместили в изолятор временного содержания.

Пока известно, что молодой человек имеет статус обвиняемого в подобном уголовном правонарушении, который совершил несколько лет назад.

По факту угона транспортного средства, по процессуальному руководству Белоцерковской окружной прокуратуры, фигуранту сообщили о подозрении [ч.1 ст.289 УКУ].

Молодому человеку грозит до 5 лет за ограничение свободы.

Недавно сообщалось, что полиция Киевской области задержала правонарушителя, поджигавшего автомобили.

8 августа в Бучанское управление полиции Киевщины обратилась украинка.

Как сообщает полиция Киевщины, женщина сообщила о возгорании автомобилей Mitsubishi и Kia, принадлежащих членам ее семьи в селе Мирча.

"К счастью, владельцы вовремя заметили пожар, и огонь частично повредил имущество", - говорится в сообщении.

Полицейские оперативно разыскали поджигателя. Злоумышленником оказался 23-летний родственник заявительницы.

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