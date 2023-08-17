В Киеве юная украинка сменила "отчество" на "по матери".

Девушка приняла такое решение сразу, как только ей исполнилось 16 лет.

Об этом она сообщила мать девочки на своей странице Facebook.

Дочь основательницы проекта "Всеосвіта" Леси Литвиненко из Киева сменила ФИО с отчества на по матери.

ФИО девушки отныне - Литвиненко Станислава Лесеевна.

"Видимо, в Украине это первая женщина с женским "отчеством". Фамилию взяла своего настоящего отца, который ее воспитал. Имя выбрала то, каким я ее хотела назвать при рождении. Только отчество вызывает недоразумение - "отчество" должно быть, а не "по мамке", - написала Литвиненко.

Она также добавила, что удовлетворена выбором партнера в жизни – второго мужчины, который поддержал решение Стаси относительно ФИО.

"Взрослое и взвешенное решение. Современные дети мудрее нас, потому что сразу видят главное. Мирного будущего!",

"Молодец. Это должно стать распространенной практикой. Спасибо вам за это сообщение Мой сын тоже уже планирует смену",

"Привет! Стася растет умной, самодостаточной, уверенной личностью! За такими как она, наше будущее! Береги их Бог!",

"Какая умная девочка) матронимы я встречала неоднократно. Даже моя учительница в подготовительном классе имела матроним, а не отчество))", - пишут украинцы в комментариях.

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