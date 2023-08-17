В течение года в Украине произошел значительный рост цены на продукты питания.

Ситуация с продуктами в Украине остается нестабильной, потому что покупатели регулярно наблюдают ценовые колебания. В частности, крупные супермаркеты в августе поменяли цены на мясо. Об этом свидетельствуют данные, приведенные порталом "Минфин".

В августе в Украине произошло повышение цены на мясо. В частности, если говорить о курятине, цены на бедро выросли со 109,14 грн/кг в июле до 112,45 грн/кг.

Цены на голень также выросли, переходя с 77,81 грн/кг до 80,95 грн/кг. Куриная тушка подорожала с 73,80 грн/кг до 78,80 грн/кг.

Зафиксированы следующие изменения в стоимости разных видов свинины:

лопатка – со 186,77 грн/кг до 190,68 грн/кг;

ошейок – с 252,90 грн/кг до 254,44 грн/кг;

ребра – со 179,65 грн/кг до 182,96 грн/кг.

Грудинка свинины стоит в супермаркетах в среднем 179 грн/кг, а цена на свиной шашлык составляет 214 грн/кг.

По прогнозам, самое неприятное – подорожание свинины может еще больше накрутить цену на колбасы, которые и так зашкаливают. Переработчики перечисляют множество других аргументов, кроме цен на сырье, отчего их продукция продолжит дорожать – рост тарифов на электроэнергию, новые расценки на логистику, необходимость повышать зарплаты персонала. Так что с осени колбасные изделия могут подорожать на 7-10%.

Ранее сообщалось, что в течение года в Украине произошел значительный рост цены на продукты питания. В целом средние цены на товары выросли на 13,3%. Особо заметный рост произошел в категории мяса и мясных продуктов, где цены выросли на 22%.

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