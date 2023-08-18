За совершенное преступление фигуранту может быть назначено лишение свободы сроком от семи до двенадцати лет с лишением.

По подозрению в завладении бюджетными средствами из-за злоупотребления служебным положением находится фигурант, обвиняемый в организации преступной деятельности в строительной сфере. Это стало известно после совместной работы по расследованию оперативников управления стратегических расследований и следователей ГУНП в Киеве.

По данным следствия, владелец и директор частной компании, специализирующейся на строительстве дорог, совершили преступление. Коммунальное предприятие заключило договор с этой фирмой для выполнения ремонтных работ на автомобильной дороге Киевской области, которая имеет государственное значение.

Во время работ директор подрядной организации, 64-летний мужчина, недостоверно отмечал объемы и качество выполненных работ в официальных документах. Это привело к нанесению ущерба государственному бюджету на сумму более 6,3 млн гривен. Экспертиза подтвердила данные факты.

На основании накопленных доказательств 16 августа указанному должностному лицу было объявлено подозрение по статье 191 часть 5 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

За совершенное преступление фигуранту может быть назначено лишение свободы сроком от семи до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет, а также конфискация имущества.

Правоохранители также проверяют возможную причастность других лиц к этому преступлению. Расследование проводит Киевская городская прокуратура.

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