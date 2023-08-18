В Харькове начинается судебный процесс над военным, обвиняемый в передаче россии конфиденциальной информации о местонахождении Вооруженных Сил Украины (ВСУ) и секретных данных, полученных во время военных совещаний.

Об этом подробно сообщила Специализированная прокуратура в сфере обороны Восточного региона.

Человек, подозреваемый в передаче данных и помощи оккупантам в течение почти четырех месяцев предстанет перед правосудием.

Согласно собранным доказательствам, этот военный начал сотрудничество с россией с августа 2022 года. Он передавал врагам информацию о расположении ВСУ и военной техники, а также передавал секретную информацию, полученную на военных совещаниях, такую ​​как боевые приказы и общие планы действий подразделений.

В связи с этим предатель был задержан 26 января 2023 и подвергнут заключению.

Его обвиняют в государственной измене, а именно в нанесении умышленных действий в ущерб суверенитету, территориальной целостности, неприкосновенности и обороноспособности Украины.

Он оказывал помощь представителям иностранного государства в проведении подрывной деятельности против Украины в условиях военного положения согласно статье 111 часть 2 Уголовного кодекса Украины. Сейчас это дело уже передано в суд для дальнейшего разбирательства.

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