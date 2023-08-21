С помощью убедительных доказательств от Службы безопасности, осужденный преступник, находящийся за решеткой в исправительной колонии, начал сотрудничать с Федеральной службой безопасности российской федерации (ФСБ РФ). Подробности сообщила пресс-служба СБУ.
Это лицо пыталось доказать свою собственную "верность" перед вражеской спецслужбой в обмен на их поддержку в планах на будущее включение в список для обмена пленными.
В ходе проведения своей предательской деятельности в течение марта-апреля 2022 года этот осужденный передавал российской спецслужбе данные о местонахождении Сил обороны под Бахмутом, пользуясь своими связями в криминальных кругах Донецкой области.
Эти сведения он получал от своих подельников, с которыми незаметно общалась с помощью мобильного телефона.
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Собранные данные передавал представителю ФСБ россии, который находился во временно оккупированном Крыму. Российская спецслужба обещала включить его в список для обмена на пленников.
Однако деятельность этого изменника прекратили сотрудники СБУ, задокументировавшие его незаконные действия. В апреле этого года ему было объявлено подозрение в государственной измене.
На основании собранных СБУ доказательств суд назначил ему 15 лет лишения свободы. С учетом того, что у злоумышленника есть еще один год заключения за предыдущие преступления, он в общей сложности отбудет заключение 16 лет.
Оказалось, что этот предатель является жителем Донбасса, который уже находился за решеткой в Торецкой исправительной колонии с 2021 года за преступления, связанные с наркотиками.
После начала полномасштабного вторжения россии его перевели в одно из пенитенциарных учреждений на территории Черновицкой области.
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