В Украине продолжается подготовка к отопительному сезону, который может быть более напряженным, чем в прошлом году.

Так, энергосистема Украины сильно пострадала из-за ракетных ударов оккупантов.

Экс-министр энергетики Иван Плачков сообщил, что, несмотря на усилия работников "Укрэнерго" по восстановлению, в сети осталось всего около 30% работоспособного оборудования.

Кроме того, он добавил, даже если не будет ракетных ударов – отключений зимой не избежать не получится.

"Даже если не будет ударов – все равно будут отключения. Если будет теплая зима – без ударов будет так же, как год назад. В самом худшем случае отключения могут продолжаться и по 8, и по 10 часов", – прогнозирует Корольчук.

Плачков сообщил, что вероятность отключений очень высока, однако сейчас говорить об их продолжительности рано.

"Отключения, скорее всего, будут. Причем если зима будет теплой – это одна ситуация...", – добавил экс-министр.

Источник: UBR.ua.

Напомним, прошлая зима была тяжелой для Украины, поскольку Россия регулярно наносила ракетные удары по нашей инфраструктуре в глубоком тылу. В этом осенне-зимнем периоде атаки, вероятно, продолжатся.

Политолог и военнослужащий ВСУ Кирилл Сазонов сообщил, что противник продолжает бить по украинским городам круглый год, не только осенью и зимой, но и летом.

Тенденция к продолжению таких атак будет продолжаться и в этом году, в частности, в зимний период.

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