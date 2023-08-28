Так, энергосистема Украины сильно пострадала из-за ракетных ударов оккупантов.
Экс-министр энергетики Иван Плачков сообщил, что, несмотря на усилия работников "Укрэнерго" по восстановлению, в сети осталось всего около 30% работоспособного оборудования.
Кроме того, он добавил, даже если не будет ракетных ударов – отключений зимой не избежать не получится.
"Даже если не будет ударов – все равно будут отключения. Если будет теплая зима – без ударов будет так же, как год назад. В самом худшем случае отключения могут продолжаться и по 8, и по 10 часов", – прогнозирует Корольчук.
Плачков сообщил, что вероятность отключений очень высока, однако сейчас говорить об их продолжительности рано.
"Отключения, скорее всего, будут. Причем если зима будет теплой – это одна ситуация...", – добавил экс-министр.
Источник: UBR.ua.
Напомним, прошлая зима была тяжелой для Украины, поскольку Россия регулярно наносила ракетные удары по нашей инфраструктуре в глубоком тылу. В этом осенне-зимнем периоде атаки, вероятно, продолжатся.
Политолог и военнослужащий ВСУ Кирилл Сазонов сообщил, что противник продолжает бить по украинским городам круглый год, не только осенью и зимой, но и летом.
Тенденция к продолжению таких атак будет продолжаться и в этом году, в частности, в зимний период.
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