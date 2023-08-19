Мобилизация в Украине продолжена, в Раде предлагают наделить коммунальщиков, а фактически дворников, управляющих и владельцев домов правом выдавать повестки и собирать информацию.

Мобилизация в Украине продлится до 18 ноября, изменения планируют внести в ч. 12 ст. 38 ЗУ «О воинской обязанности и военной службе», но подобные «инновации» уже закреплены в постановлении Кабмина №1487 от 30.12.2022 года, однако они де-факто не выполняются.

Как сообщает адвокат Роман Симутин, первая цель таких "изменений" – частично сбить негатив с ТЦК и перевести его на другую категорию граждан.

Вторая цель в разгар мобилизации в Украине состоит в постановлении со штрафами, выносимыми начальниками ТЦК.

По словам адвоката, они "разваливаются" в судах как правило по причине недоказанности вручения повестки, так как в качестве доказательств используются объяснения самих работников ТЦК и их рапорты, что подвергает сомнению их беспристрастность.

Однако теперь при «правильном» подходе дворники, работники ЖЭКов и т.д. - будут свидетелями для судов, поэтому "постановлений можно будет наклепать еще больше", - сообщил адвокат.

Также Симутин рассказал, что уполномочить на вручение повесток в период мобилизации в Украине хотят владельцы домов.

Кроме того, в ст. 23 ЗУ «О Национальной полиции» хотят внести пункт о том, что полиция по обращению доставляет в ТЦК лиц, совершивших административные правонарушения по статьям 210, 210-1 КУоАП.

"В изменениях говорится за свершившийся факт совершения лицом правонарушения, то есть о том, что в отношении вас начальником ТЦК вынесено постановление и наложен штраф. То есть в отношении вас рассмотрено дело, вам вручено постановление, вы имели возможность обжаловать постановление и т. п.", - сообщил Симутин.

На практике, как сообщает адвокат, его клиенты узнавали о вынесенном постановлении через два-три месяца и после открытия исполнительного производства и наложения ареста на средства, не имея возможности в десятидневный срок обжаловать и остановить действие постановления.

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