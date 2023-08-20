Мобилизация в Украине была продлена до 18 ноября, поэтому украинцам следует знать, кого могут призвать в военную службу только добровольно.

Мобилизацию в Украине и военное положение продлили на 90 дней.

В разгар мобилизации в Украине есть категории военнообязанных, которые имеют право на отсрочку и могут поступить на службу в ВСУ только по собственному желанию.

Так, добровольно могут вступить в ВСУ в период действия мобилизации в Украине лица с инвалидностью I, II, III групп, подтвержденной в Украине.

Также такое право имеют женщины и мужчины, самостоятельно воспитывающие ребенка или детей до 18 лет, или женщины и мужчины, на иждивении которых трое и более детей в возрасте до 18 лет.

В эту категорию входят забронированные на период мобилизации в Украине в установленном Кабинетом министров Украины порядке по органам госвласти и другим госорганам, органам местного самоуправления, предприятиям, учреждениям и организациям.

Имеют право на отсрочку при мобилизации в Украине также:

Военнообязанные, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время обороны от вооруженной агрессии РФ,

Женщины и мужчины, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, воспитывающие ребенка, больного тяжелыми болезнями,

Попечители лица с инвалидностью, признанной судом недееспособным,

Заняты постоянным уходом за больной женой (супругом), ребенком, а также родителями своими или жены (супруга),

Военнообязанные, на иждивении которых находится совершеннолетний ребенок с инвалидностью,

Если на содержании которых находятся дети-сироты или дети, лишенные родительской опеки, младше 18 лет,

Если жена (муж) с инвалидностью и/или одного из своих родителей или родителей жены (супруга) с инвалидностью I или II группы,

Женщины и мужчины, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время проведения АТО.

"А как же единственные кормильцы в семье? У простого народа нет в оффшорах миллиардов и если мужчина в семье работает то на него единственная надежда, особенно если это села, где робот нет, а надо работать еще и на огородах",

"У меня есть среди знакомых работники госучреждений, которые добровольно ушли защищать родину и действительно принимают участие в боевых действиях ,но их единицы , а другие просто прикрываются должностями",

"Главное, чтобы депутатов не мобилизовали, так какие еще долбо....бы будут у нас "законы" принимать, в период непризнанной войны!", - пишут украинцы в комментариях.

Источник: Обозреватель .

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