Так, будут судить детский врач медицинского учреждения Хмельницкого.
Как сообщила Хмельницкая областная прокуратура, в суд направлен обвинительный акт в отношении 50-летнего врача.
Ее обвиняют по факту присвоения чужого имущества из-за злоупотребления служебным положением.
В 2021-2022 годах женщина назначала лекарства больным детям, находившимся на стационарном лечении в повышенных дозировках.
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Избыток лекарств она присваивала и распоряжалась по своему усмотрению.
Также установлено, что врач вносила ложные сведения о пребывании на стационарном лечении в отделении больных, которых в больнице не было и медуслуг не получали.
Таким образом, медикиня присвоила лекарство медицинского учреждения на общую сумму около 300 тысяч грн.
Врач обвиняется по факту присвоения чужого имущества, из-за злоупотребления служебным положением по ч. 4 ст. 191, ч.ч. 1, 3 ст. 362, ч. 1 ст. 366 УК Украины.
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Несовершеннолетний парень употреблял алкоголь в конце апреля и попал в детскую больницу во Львове с интоксикацией.
В материалах дела не указывается возраст парня, но известно, что он несовершеннолетний, а значит, подросток в возрасте от 14 до 18 лет.
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