Врач на Хмельнитчине присвоила лекарства, назначенные детям, на 300 тысяч гривен.

Так, будут судить детский врач медицинского учреждения Хмельницкого.

Как сообщила Хмельницкая областная прокуратура, в суд направлен обвинительный акт в отношении 50-летнего врача.

Ее обвиняют по факту присвоения чужого имущества из-за злоупотребления служебным положением.

В 2021-2022 годах женщина назначала лекарства больным детям, находившимся на стационарном лечении в повышенных дозировках.

Избыток лекарств она присваивала и распоряжалась по своему усмотрению.

Также установлено, что врач вносила ложные сведения о пребывании на стационарном лечении в отделении больных, которых в больнице не было и медуслуг не получали.

Таким образом, медикиня присвоила лекарство медицинского учреждения на общую сумму около 300 тысяч грн.

Врач обвиняется по факту присвоения чужого имущества, из-за злоупотребления служебным положением по ч. 4 ст. 191, ч.ч. 1, 3 ст. 362, ч. 1 ст. 366 УК Украины.

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