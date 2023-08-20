Молодая жена Виктора Павлика Катя Репяхова рассказала о проблемах в отношениях и добавила, что расставание бывает у многих пар.

Супруга украинского певца Виктора Павлика, Екатерина Репяхова, впервые призналась в том, что в их отношениях когда-то возникли трудности. Как известно, ради привлечения внимания Репяхова часто предлагает в Инстаграм задать ей какой-либо вопрос, чтобы она ответила на интересующие темы.

На своей странице в Instagram, Репяхова в этот раз поделилась с ее украинками, что несколько лет назад они с Виктором Франковичем столкнулись с серьезными разногласиями. Репяхова рассказала об этом, отвечая на вопрос одной из своих фанаток о том, что она запомнила во время своего пребывания в Черкассах.

Помимо этого, жена Виктора Павлика вспомнила, как в период кризиса в их отношениях, она посетила концерт Тины Кароль и во время исполнения ею трека "Выше облаков" прослезилась, рыдала весь концерт от переживаний:

"И думала, что это о нас. И что это действительно конец нашей истории. Сильно плакала весь концерт".

Ранее Репчхова поделилась фотографией, на которой держит Михаила на руках в больнице и написала о тяжелых днях, которые они переживали. По словам Репяховой, началось с повышения температуры у малыша, а затем присоединились и другие симптомы, такие как диарея, рвота и воспаление глаз.

Чтобы установить причину болезни, Репяхова с сыном отправилась на анализы, где взяли кровь из пальца. В итоге оказалось, что заболевание вызвано аденовирусом.

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