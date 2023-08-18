СБУ разоблачила предпринимателей, которые поставили украинским защитникам бракованные артиллерийские мины почти на 270 миллионов гривен.

Коррупционная схема привела к срыву госзаказа на изготовление крупной партии боеприпасов для Вооруженных сил Украины накануне полномасштабного вторжения рф. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

По данным расследования, речь идет об оборонном контракте по поставке артиллерийских мин украинской армии на общую сумму около 270 миллионов гривен.

В схеме были задействованы руководители трех частных компаний, которые получили соответствующий заказ от Министерства обороны и, согласно заключенным контрактам, должны были доставить боеприпасы до февраля 2022 года.

Но к указанному сроку компании обеспечили лишь частичную поставку заказанных мин. Кроме того, оказалось, что они даже полученные Минобороны боеприпасы были бракованными из-за использования низкокачественного пороха. Обнаруженный технический дефект сделал невозможным использование боеприпасов в боевых условиях и приводит к поломке самого артиллерийского вооружения.

После испытаний полученных артиллерийских мин специалистами Минобороны бракованную партию боеприпасов вернули производителям, чтобы они исправили недостатки. Однако предприниматели до сих пор не исправили технические проблемы с военной продукцией и соответственно не поставили бойцам ВСУ ни одной единицы боеприпасов в соответствии с государственным заказом.

Двое руководителей компаний получили подозрение по ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество, совершенное в крупных размерах). Им светит до 8 лет заключения.

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