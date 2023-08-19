Резидент (координатор) агентурных сетей ФСБ находится на временно оккупированной части Запорожской области.

Как сообщили в пресс-службе СБУ, в мае и июле этого года на подконтрольной территории Запорожья сотрудники Службы безопасности задержали трех его «подопечных», которые готовили теракты против командования Вооруженных сил Украины, а также корректировали воздушные удары рф по позициям ВСУ на передовой.

По данным СБУ, резидентом агентурной сети ФСБ оказался житель оккупированного города Васильевка, работавший под прикрытием местного блоггера. Его главной задачей было создание агентурных сетей ФСБ на подконтрольных Украине территориях Запорожской области.

Для привлечения новых агентов злоумышленник использует свой Телеграм-канал с аудиторией до 30 тысяч пользователей, где публикует призывы к местным жителям сливать врагу данные о перемещении и расположении Вооруженных Сил Украины на территории региона. Желающих сотрудничать с российскими спецслужбами он связывал с кадровыми сотрудниками ФСБ.

Кроме того, блогер использовал свой интернет-ресурс для распространения пропагандистских материалов, которые подавали искаженную картинку событий на фронте и дискредитировали украинских защитников.

Злоумышленнику объявили о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения), которая предусматривает наказание в виде пожизненного заключения. В настоящее время блогер скрывается на оккупированной территории, но сотрудники СБУ уже установили его местонахождение.

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