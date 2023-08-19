Во Львовской области разоблачили банду «оборотней», которые вступили в ВСУ, но покинули военное подразделение и занялись рэкетом.

Двое бывших уголовников, скрывая свое преступное прошлое, мобилизовались в Вооруженные силы Украины, а после зачисления в одну из воинских частей Львовщины, самовольно покинули подразделение и начали заниматься вымогательством денег. Об этом сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины.

По данным расследования, злоумышленники, пользуясь статусом военнослужащих, создавали искусственные конфликтные ситуации. После этого своим жертвам они выставляли "счет" за разрешение спора, требуя большие деньги.

Представители Службы безопасности смогли зафиксировать факт вымогательства суммы в 4 тысячи долларов США от демобилизованного бойца ВСУ. Рекетиры в случае, если жертва откажется от уплаты всей суммы, угрожали мужчине насилием и физической расправой.

Злоумышленники попались с поличным. В ходе оперативных мероприятий правоохранители задержали обоих фигурантов при передаче части денег от потерпевшего.

Следователи Службы безопасности сообщили задержанным о подозрении по ч. 4 ст. 189 Уголовного кодекса Украины (вымогательство в условиях военного положения). Злоумышленникам грозит до 12 лет заключения. Проводится расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности.

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