В результате боевых действий с российскими оккупантами погиб известный украинский актер Алексей Хильский. Он отдал свою жизнь ради независимости Украины в Запорожском направлении. Он погиб, выполняя боевое задание.
Жена актера, также известная актриса Надежда Хильская, сообщила , что Алексей дважды возвращался на фронт после ранений.
"Я пишу, но сама не могу до конца в это поверить. Леша погиб. Погиб во время выполнения боевого задания. Он был лучшим из всех кого я знаю. Самым хорошим! Самым красивым! Самым талантливым! Все, за что он брался он делал со страстью. А какая у него была жажда жизни! Он так любил жизнь! Я люблю тебя, мой воин", – подчеркнула Надежда Хильская.
Алексей служил в 46-й отдельной аэромобильной бригаде Государственной службы специального назначения в должности главного сержанта взвода разведки. Он был одним из опытнейших бойцов этого элитного подразделения.
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Участник боевых действий принимал участие в наступлениях на Херсон, а затем защищал родную землю в Бахмуте и Соледаре. На передовой Алексей дважды получил ранения. Однако, несмотря на это, он снова и снова возвращался туда, где горячо.
Алексей Хильский родился 14 ноября 1987 года в Каменском. Перед войной он активно снимался в кино и популярных телесериалах, среди которых: "На твоей стороне", "Наседка", "Крипосна", "Врач Ковальчук", "Опер по вызову", "Загадка для Анны" и другие.
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