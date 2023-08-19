В ближайшем будущем более половины украинцев в возрасте 60 лет не смогут выйти на пенсию в возрасте 60 лет.

Украина планирует изменить алгоритм расчета пенсий до конца 2023 года, внедряя новую систему вместе с концепцией накопительной пенсии. Сейчас существующий способ расчета пенсий с индексациями неадекватно отражает реальную ценность заработка.

Пенсии, которые были высокие по сравнению со средней зарплатой в прошлом, теперь, после нескольких индексаций, уменьшились очень значительно. Сейчас ситуация несправедлива.

Конкретные детали пенсионной реформы, включая внедрение накопительной пенсионной системы, должны быть представлены до конца этого года. Уже в 2023 году было проведено три повышения пенсий – индексация в марте, перерасчет для работающих пенсионеров и индексация для лиц, вышедших на пенсию по специальному закону.

По состоянию на июль 2023 средний размер пенсии в Украине составляет 5311,44 гривен. За период полномасштабной войны этот размер вырос на 21,5%.

В ближайшем будущем более половины украинцев в возрасте 60 лет не смогут выйти на пенсию в возрасте 60 лет. Требования к пенсионному стажу постоянно растут, и к 2028 году нужно иметь 35 лет стажа для выхода на пенсию. Удовлетворить это требование сможет примерно половина населения.

Эти требования растут ежегодно на 12 месяцев, что было введено для стимулирования официального трудоустройства. Меры по реформированию пенсионной системы были приняты в 2017 году, но из-за негативного влияния коронавируса и войны некоторая часть населения потеряла возможность работать официально.

Средний пенсионный стаж в Украине составляет 32 года. Через два года большая часть пенсионеров может не отвечать требованиям выхода на пенсию. Критический момент наступит в 2028 году. Такие меры вводились во избежание общего повышения пенсионного возраста.

Источник: "Укринформ".

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