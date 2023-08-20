"ПриватБанк" является известным финансовым учреждением, обслуживающим значительную часть населения Украины. Несмотря на широкую популярность некоторые клиенты могут столкнуться с определенными трудностями при использовании его услуг.

На специализированном веб-ресурсе Минфина был опубликован отзыв, касающийся "ПриватБанка", и имеет отрицательный оттенок.

Клиент "ПриватБанк" рассказал, что его мама инвалид. Женщина почти слепая, у нее нет ноги и она плохо слышит. Вместе они решили оформить у натариуса доверенность на все ее счета, чтобы сын мог ими распоряжаться.

Клиент "ПриватБанк" отметил, что его мать попросила снять деньги с ее карты и перевести их в доллары. 12 тысяч гривен так и не были выданы. Вместо этого его матери позвонили из банка и предупредили, что блокируют карту, ведь сумма снятия слишком большая и подозрительная.

Причем перед этим оператор "ПриватБанк" задавал странные вопросы: "А зачем снимаете?", "А кто это делает?"; "А почему?" и куча других вопросов. Но это не все проблемы, которые возникли.

"Так я еще потом со своей карты делаю перевод и опять звонок с банка, так я им высказал всё, говорю, вы сколько еще будете издеваться? Заблокировали маме карты, мне, что я пол дня провел в отделении и что теперь вам не нравиться, что вы от меня хотите…немного излил душу.", - отметил клиент "ПриватБанк".

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Напомним, клиент "Приватбанка" раскритиковал работу колл-центра учреждения.

Как Politeka.net сообщала, что "ПриватБанк" лишил пенсионерку заслуженных выплат.

Также Politeka.net писала, что "ПриватБанк" без причин закрыл счета украинца, вспыхнул скандал.