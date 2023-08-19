Дело одного военного предателя из Крыма уже направили в суд, а другому – объявили о подозрении.

Обвинительный акт в отношении военного предателя, воюющего против Украины в составе ракетного дивизиона рф, уже направили в суд. Об этом сообщили в пресс-службе ГБР.

Речь идет о бывшем сержанте батареи управления и радиолокации разведки зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона из Крыма, который перешел на сторону рф и сейчас ответственен за обстрелы мирных городов в Украине.

Этот военнослужащий отказался от передислокации в Николаев после оккупации воинской части в Крыму в 2014 году. Вместо этого он присягнул на верность врагу. Даже при том, что его жена, также военнослужащая, вместе со своим подразделением передислоцировалась на подконтрольную Украине территорию.

В настоящее время военный предатель в составе черноморского флота российской федерации воюет против Украины. Он заочно обвиняется в государственной измене и дезертирстве (ч. 1 ст. 408, ч. 1 ст. 111 УК Украины). Ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Параллельно ГБР сообщило о подозрении бывшему командиру ракетного корвета "Приднепровье", который в 2014 году также решил предать Украину. Капитан остался в оккупированном Крыму и продолжил службу в российском в государственной измене и грозит до 15 лет лишения свободы.

Последние новости Украины:

Напомним, СБУ провели массовую облаву в Днепре, что известно об операции.

Как сообщала Politeka, украинец шпионил за ВСУ, которые готовились к наступлению.

Также писала Politeka, Служба безопасности Украины задержала бойца ВСУ.