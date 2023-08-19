В результате ракетного удара по Чернигову по состоянию на 13:00 известно о 42 пострадавших.

Сегодня утром, 19 августа, оккупанты нанесли удар по центру Чернигова.

В пресс-службе МВД сообщают , что по состоянию на 13:00 известно о 42 пострадавших в результате российского удара по Драмтеатру в Чернигове.

Известно, что погибли 5 человек, травмированы 37 человек, среди которых 11 детей.

Сейчас всем пострадавшим оказывается медицинская помощь.

В результате ракетного удара произошло разрушение крыши драмтеатра с последующим пожаром.

Также повреждено остекление окон 3 Государственной пожарно-спасательной части Чернигова.

Ликвидирован пожар магазина.

Напомним, накануне глава Черниговской ОВА Чаус заявил, что оккупанты ударили по центру Чернигова.

Враг обстрелял центр Чернигова, вероятно попадание баллистической ракеты.

Глава ОВА Вячеслав Чаус просил местных оставаться в укрытиях.

Издание "Суспільне Чернігів" сообщало, что есть раненые и погибшие.

"В результате обстрела россиянами центра Чернигова ранены и погибли", - об этом сообщают корреспонденты издания с места событий.

Кроме того, местные телеграмм-каналы сообщают, что окна, балконы обитающих у места удара людей - повреждены взрывной волной. Все детали вражеской атаки выясняются.

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