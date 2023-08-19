В Украине разразился скандал вокруг денежной помощи, которую граждане получали еще в начале войны в рамках программы "Поддержка" - 6500 гривен на человека.

Недавно Министерство образования направило письма в школы, университеты и образовательные учреждения с требованием вернуть эту денежную помощь. В сети люди обсуждают этот скандал и негодуют.

За отказ отдать денежную помощь грозят судебными исками. Руководство, по словам учителей, пытается оказать давление – призывает "отдать совесть" и вернуть денежную помощь в государственный бюджет.

Многие действительно уже вернули денежную помощь в размере 6500 гривен, хотя далеко не все. На данный момент, к концу июня, только около 3,2 тысяч работников образовательной сферы вернули средства.

Такое требование сейчас касается не только учителей, но и других государственных служащих. Основной аргумент состоит в том, что денежная помощь предназначалась только тем, кто потерял работу и заработок из-за войны. Таким образом считается, что издание им по 6500 гривен было ошибочным действием.

В комментариях украинцы выражают свое возмущение из-за требования вернуть денежную помощь: "Пусть все судьи, бывшие президенты и все власть предержащие вернут в государство все средства, которые они получают", "Почему учителя и врачи должны вернуть 6500 грн? А бездарные депутаты, ничего не сделавшие для государства, а ограбившие - нет", "А те, кто разворовал все в государстве, не должны все вернуть, ворюги!?!.

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Напомним, денежную помощь начнут забирать, кого из украинцев лишат социальных выплат и почему.

Как писала Politeka, денежная помощь для маленьких украинцев, кто из детей может получить по 3000 гривен.

Также Politeka сообщала, для получения денежной помощи необходимо сделать несколько важных шагов.