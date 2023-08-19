Указанным женщинам врачам было поставлено в известность о подозрении согласно ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины.

В Харьковской области произошло событие, связанное с раскрытием преступной деятельности двух медицинских работников. Следователи сообщили о подозрении в их адрес. Подробности скандальной деятельности медиков сообщили в пресс-службе Нацполиции.

Установлено, что эти люди даже без присутствия пациентов в лечебных учреждениях составляли истории болезни, регистрировали анамнез, фальсифицировали результаты медицинских обследований и устанавливали диагнозы.

Полученные выписки из медицинских карт стали основанием для составления справок по инвалидности. Две женщины в возрасте 48 лет причастны к этому мошенничеству. Одна из них была заведующей отделением для лечения больных соматического профиля, а другая – врач-невропатолог в стационаре неврологического отделения.

Следователи разоблачили эту преступную схему в составлении ложных официальных документов, и сейчас расследование проводится следственным управлением ГУНП в Харьковской области при поддержке Харьковской областной прокуратуры.

Указанным женщинам врачам было поставлено в известность о подозрении согласно ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины, предусматривающий наказание в виде ограничения свободы сроком до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

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