Пока к фигуранту дела применена мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере одного миллиона гривен.

Был задержан посредник на требовании неправомерной выгоды. Разоблачили и прекратили преступную схему следователи следственного управления областного главка полиции совместно с сотрудниками Департамента военной контрразведки СБУ при процессуальном руководстве Николаевской специализированной прокуратуры в сфере обороны Южного региона. Подробности сообщили в пресс-службе Нацполиции.

В ходе досудебного расследования было установлено, что 35-летний украинец совместно с должностным лицом территориального центра комплектования и социальной поддержки стремился потребовать взятку от гражданина, которого пригласили для прохождения военно-больничной комиссии. В целях содействия в снятии с военного учета ввиду непригодности к службе посредник требовал 8 500 долларов США.

За получение взятки правоохранители задержали злоумышленника в соответствии со статьей 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и изъяли деньги.

Пока к фигуранту дела применена мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере одного миллиона гривен.

За совершенное ему грозит до десяти лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

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