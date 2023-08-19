На Львовщине освободили из СИЗО Марьяна Чаву, известного скандального блоггера из Дрогобыча, обвиняемого в препятствовании законной деятельности ВСУ - он провоцировал бойцов ВСУ, оправдывал русскую агрессию и оскорблял военных.
Об этом сообщила представитель Львовской областной прокуратуры Адриана Дмитренко.
Чава стал известен после возникновения скандального события в Дрогобыче в июне 2023 года. Он подошел к представителям ТЦК и СП, когда те раздавали повестки. Чава громко высказывал, что "войны официально нет" и создавал ситуацию конфликта.
Оказалось, что работники ТЦК являются военнослужащими, которые получили ранения на фронте и переведены в военкомат. Один из воинов, на которого набросился блоггер, потерял сына во время войны. Другой, 23-летний Артем Белоусов, воевал с 18 лет и получил ранение, которое привело к потере глаза и присвоению второй группы инвалидности. После этого его перевели на работу в военкомат.
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После инцидента Чаву задержали с обвинением в препятствии законной деятельности ВСУ (согласно статье 114-1 Уголовного кодекса Украины), оскорблении чести и достоинства, угрозам военнослужащему (согласно части 1 статьи 435-1 Уголовного кодекса Украины) и оправдании вооруженной Украины.
Сначала суд применил к "блогеру" меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Однако прокуратура подала апелляцию, и Чав был отправлен в тюрьму с возможностью внесения залога. 40-летний Марьян Чава внес 214 720 гривен залога и вышел на свободу.
Стоит отметить - Марьян Чава является приверженцем теорий заговоров и антивакцинатором. В СМИ его называют соратником скандального псевдоактивиста Остапа Стахива, подозреваемого в попытке свержения конституционного строя в Украине.
Источник: Суспільне.
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