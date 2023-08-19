Девушка уточнила, что только чудом не получила тяжелых трам или повреждений.

Сегодня в 12 часов 19 августа, в день великого христианского праздника Преображения, был зарегистрирован трагический инцидент – российские оккупанты нанесли бесчеловечный ракетный удар против центральной части города Чернигов. К сожалению, в результате этого нападения погибли, включая детей.

Работница кафе, расположенного вблизи места попадания ракеты в Чернигове, рассказала, как ей чудом удалось выжить. Видео с ее рассказом облетело Телеграмм.

Она сообщила, что стояла у окна, повернута к нему спиной. Все, что девушка успела услышать: ужасный свист и мощный взрыв. Подсознательно – она начала быстро действовать.

"В тот момент я поняла, что все обломки и стекло летят на меня. Я оттолкнула девочку дальше в помещение, а сама села на пол. Прикрыв голову руками. Мы посидели, прислушались к звукам, немного успокоились, когда попили водички. Потом закрывали все , что могли и побежали в укрытие - понимали, что может быть еще один удар", - поделилась свидетельница атаки в Чернигове.

Также она уточнила, что только чудом не получила тяжелых трам или повреждений. У нее нашлась небольшая царапина на ноге от стекла.

"У меня царапина только на ноге. Это настоящее чудо, ведь обломки летели на меня. Сегодня я родилась в рубашке", – поделилась девушка.

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