Среди подозреваемых пятеро бывших представителей правоохранительных органов, которые после прихода россиян пошли работать в незаконных органах, созданных на временно оккупированной Луганщине. Об этом сообщили в пресс-службе ГБР.

Эти экс-правоохранители получили разные должности, в том числе следователя и участкового. Один и предателей работает в оккупационной комендатуре. Всем пятерым сообщили о подозрении в коллаборационной деятельности, им грозит до 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

А вот заместительница руководителя отдела одного из правоохранительных органов Мариуполя подозревается в государственной измене. Злоумышленнице грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Эта женщина активно помогала установлению оккупационного режима. Когда россияне заходили в город, она добровольно вступила на службу в "полицию днр" и работала следователем в "новообразованном" отделе псевдореспублики. Также предательница помогала осуществлять "налаживание" работы по российскому законодательству.

На Запорожье также было объявлено подозрение бывшему правоохранителю из Якимовки, который в апреле прошлого года перешел на сторону рф. Он сдавал россиянам украинцев, пытавшихся сопротивляться оккупационным властям.

После захвата его поселка, предатель по собственному желанию присоединился к т.н. "народной милиции" и следовал указаниям руководителей оккупационных структур. Экс-милиционер передавал россиянам табельное оружие, которое незаконно изымал у своих бывших коллег, а также осуществлял розыск и задержание местных жителей, противостоящих оккупантам.

Он также получил от ГБР подозрение в государственной измене и может получить наказание в виде пожизненного с конфискацией.

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