Как сообщает Politeka.net со ссылкой на полицию Киевской области, Обуховским районным управлением полиции разыскивался несовершеннолетний Житник Никита.
Сообщалось, что 14-летний подросток 20.08.2023 около 18:30 ушел с места жительства в с. Копачев, ул. Мира и его местонахождение было неизвестно.
«При получении какой-либо информации о возможном местонахождении несовершеннолетнего звонить по номеру спецлинии "102", - подчеркивали в полиции, обращаясь к украинцам.
И вот стало известно, что Никиту нашли. Но, к сожалению, уже погибшим.
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«Внимание. Обновление. Несовершеннолетнего нашли. К сожалению, парень погиб», - говорится в сообщении полиции Киевской области.
Что стало причиной смерти 14-летнего Никиты не сообщается.
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