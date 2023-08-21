14-летний Никита исчез в селе Копачев Киевской области, но история его поиска закончилась трагически.

Как сообщает Politeka.net со ссылкой на полицию Киевской области, Обуховским районным управлением полиции разыскивался несовершеннолетний Житник Никита.

Сообщалось, что 14-летний подросток 20.08.2023 около 18:30 ушел с места жительства в с. Копачев, ул. Мира и его местонахождение было неизвестно.

«При получении какой-либо информации о возможном местонахождении несовершеннолетнего звонить по номеру спецлинии "102", - подчеркивали в полиции, обращаясь к украинцам.

И вот стало известно, что Никиту нашли. Но, к сожалению, уже погибшим.

«Внимание. Обновление. Несовершеннолетнего нашли. К сожалению, парень погиб», - говорится в сообщении полиции Киевской области.

Что стало причиной смерти 14-летнего Никиты не сообщается.

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