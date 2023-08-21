Сотрудники Службы безопасности Украины осуществили задержание информатора фсб, который шпионил за украинскими блокпостами в Краматорске. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

По данным расследования, предателем оказался адвокат из Краматорска, живший в 2019-2022 годах в россии и контактировавший с вражеской спецслужбой. Перед полномасштабным вторжением злоумышленник вернулся в Украину, а весной этого года получил свою первую задачу от "куратора" из фсб.

По поручению российской спецслужбы он наблюдал за местами временного расположения и маршрутами движения Вооруженных сил Украины в Краматорске, расположенном близко к фронту. Основной интерес для оккупантов представляли точные координаты наших блокпостов, информация о количестве военных на них, их вооружении и технике.

Развединформацию предатель передавал российской спецслужбе в мессенджере через анонимный чат. За каждое задание информатор получал от ФСБ денежное вознаграждение, поступавшее на его банковскую карту. Позже россияне обещали «эвакуировать» его в рф.

Сотрудники СБУ в ходе обыска обнаружили у подозреваемого два мобильных телефона, банковские карты и подставные SIM-карты, с помощью которых он взаимодействовал с ФСБ.

Злоумышленнику объявили о подозрении по части 7 статьи 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность). В настоящее время предатель находится под стражей, ему светит до 15 лет тюрьмы.

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