В Киеве мужчину задержали за поджог 12 автомобилей военнослужащих с помощью самодельных зажигательных приборов.

Киевские оперативники разоблачили злоумышленника, когда тот пытался уничтожить очередной автомобиль, уже 13-й. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции.

Серия поджогов началась еще в конце 2022 года в Деснянском районе столицы. В какой-то момент злоумышленник почувствовал, что на его след вышли правоохранители и остановился, но в июле этого года снова поджег несколько автомобилей военных.

По данным расследования, поджигателем оказался 35-летний местный житель, переехавший в Киев из другого региона в 2014 году.

Подозреваемый был задержан во время закладки зажигательного устройства в очередной автомобиль, принадлежащий военному. При обыске у задержанного изъяли еще один самодельный зажигательный прибор. Свои действия поджигатель объяснил "негативным отношением к военным".

Полицейские также провели обыск съемной квартиры злоумышленника в Киеве. В результате правоохранители изъяли мобильные телефоны, ноутбук, зажигательную смесь и всевозможные электродетали – провода, микросхемы, электрические соединители, переключатели и т.д. Удалось установить информацию о 12 автомобилях военнослужащих, которые он повредил в Деснянском районе.

Злоумышленнику сообщили о подозрении в умышленном уничтожении или повреждении имущества, совершенном путем поджога. В настоящее время он находится под стражей. Ему грозит от трех до десяти лет заключения.

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